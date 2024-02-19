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        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:02 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:02
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        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 8 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 66 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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