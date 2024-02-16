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        Üniversite öğrencisi, yurt odasında ölü bulundu

        ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi öğrencisi Muhammed Zait Temel (20), kaldığı yurt odasında, elbise dolabında asılı halde, ölü bulundu. Olay, Ömer Bilginoğlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Fırat Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Muhammed Zait Temel, temizlikçiler tarafından, kaldığı yurt odasında elbise dolabına asılı halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Temel'in öldüğü belirlendi. Temel'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 14:16 Güncelleme: 16.02.2024 - 17:20
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        Üniversite öğrencisi, yurt odasında ölü bulundu
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        ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi öğrencisi Muhammed Zait Temel (20), kaldığı yurt odasında, elbise dolabında asılı halde, ölü bulundu. Olay, Ömer Bilginoğlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Fırat Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Muhammed Zait Temel, temizlikçiler tarafından, kaldığı yurt odasında elbise dolabına asılı halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Temel'in öldüğü belirlendi. Temel'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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