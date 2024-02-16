Üniversite öğrencisi, yurt odasında ölü bulundu

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi öğrencisi Muhammed Zait Temel (20), kaldığı yurt odasında, elbise dolabında asılı halde, ölü bulundu. Olay, Ömer Bilginoğlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Fırat Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Muhammed Zait Temel, temizlikçiler tarafından, kaldığı yurt odasında elbise dolabına asılı halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Temel'in öldüğü belirlendi. Temel'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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