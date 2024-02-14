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        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:21 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:24
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        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu 6 zanlının ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız tabanca ve 6 av tüfeği ile çeşitli malzemeler ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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