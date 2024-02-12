Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da asayiş operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:34 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da asayiş operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, farklı tarihlerde, Rızaiye Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana gelen "kasten yaralama" suçunun faili 2 şüpheli ile Yeni Mahalle'deki 3 iş yerine düzenlenen saldırılarla ilgili "mala zarar verme" suçunun faili 4 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 8 kartuş ve 6 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        Ameliyat elbisesi giyip hastaneden kaçtı!
        Ameliyat elbisesi giyip hastaneden kaçtı!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
        Elazığ'da menfezdeki su birikintisinde mahsur kalan binlerce yavru balık ku...
        Elazığ'da menfezdeki su birikintisinde mahsur kalan binlerce yavru balık ku...
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
        AK Parti'nin Elazığ ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        AK Parti'nin Elazığ ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        Elazığ'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı