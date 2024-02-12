Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:50 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli A.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

        Takibe alınan şüphelinin bulunduğu araç ekiplerce durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, şüphelinin çantasında 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Cadde ortasındaki cinayette katil yakını çıktı!
        Cadde ortasındaki cinayette katil yakını çıktı!
        Otobüste cinsel saldırı ve hakarete iyi hal indirimi!
        Otobüste cinsel saldırı ve hakarete iyi hal indirimi!
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        İşsizlikte düşüş
        İşsizlikte düşüş
        Savunmanın teminatı!
        Savunmanın teminatı!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Çocuk koğuşundaki istismarda 2 sıcak gelişme!
        Çocuk koğuşundaki istismarda 2 sıcak gelişme!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da menfezdeki su birikintisinde mahsur kalan binlerce yavru balık ku...
        Elazığ'da menfezdeki su birikintisinde mahsur kalan binlerce yavru balık ku...
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
        AK Parti'nin Elazığ ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        AK Parti'nin Elazığ ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        Elazığ'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        'Kafes-37' operasyonunda 20 tutuklama
        'Kafes-37' operasyonunda 20 tutuklama