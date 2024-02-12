Elazığ´da 4 iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ´da farklı tarihlerde 3 iş yeri ve 1 kıraathaneye silahlı saldırı düzenlediği belirlenip, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İş yerlerinden birine yapılan saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rızaiye ve Yeni Mahalle´de iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin çalışma başlattı. Çalışmada, Rızaiye Mahallesi´ndeki bir kıraathaneye düzenlenen 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 2 şüpheli, Yeni Mahalle´de 3 iş yerine yapılan saldırılara ilişkin ise 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 8 kartuş ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5´i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İş yerlerinden birine motosikletle gelen şüphelilerin ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.