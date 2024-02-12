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        Elazığ´da 4 iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli tutuklandı

        ELAZIĞ´da farklı tarihlerde 3 iş yeri ve 1 kıraathaneye silahlı saldırı düzenlediği belirlenip, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İş yerlerinden birine yapılan saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:53 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:55
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        Elazığ´da 4 iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli tutuklandı
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        ELAZIĞ´da farklı tarihlerde 3 iş yeri ve 1 kıraathaneye silahlı saldırı düzenlediği belirlenip, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İş yerlerinden birine yapılan saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rızaiye ve Yeni Mahalle´de iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin çalışma başlattı. Çalışmada, Rızaiye Mahallesi´ndeki bir kıraathaneye düzenlenen 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 2 şüpheli, Yeni Mahalle´de 3 iş yerine yapılan saldırılara ilişkin ise 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 8 kartuş ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5´i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        İş yerlerinden birine motosikletle gelen şüphelilerin ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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