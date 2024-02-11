Elazığ'da asayiş operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 4'ü firari hükümlü 9 şüpheli yakalandı.
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 4'ü firari hükümlü 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-10 Şubat'ta aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan asayiş uygulamalarında da 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 32 fişek, pompalı tüfek, 8 kartuş, bir miktar esrar ve 8 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.