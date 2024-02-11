Elazığ'da asayiş operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 32 fişek, pompalı tüfek, 8 kartuş, bir miktar esrar ve 8 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

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