        Keban'da ilçe müftüsü ile tapu müdür vekili için veda yemeği

        Keban'da ilçe müftüsü ile tapu müdür vekili için veda yemeği

        Elazığ'ın Keban ilçesinde tayini çıkan İlçe Müftüsü Murtaza Meşe ile emekli olan İlçe Tapu Müdür Vekili Ahmet Kaya Aygüneş için veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 16:06 Güncelleme: 17.01.2026 - 16:06
        
        Elazığ'ın Keban ilçesinde tayini çıkan İlçe Müftüsü Murtaza Meşe ile emekli olan İlçe Tapu Müdür Vekili Ahmet Kaya Aygüneş için veda yemeği düzenlendi.

        Kaymakamlıkça bir alabalık tesisinde düzenlenen programda, Kaymakam Furkan Atalık, Kastamonu'nun İhsangazi İlçe Müftülüğüne tayin olan Meşe ve emekli olan Aygüneş'e emeklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

        Veda yemeğine, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İl Genel Meclis Üyesi Nadir Can ve kurum müdürleri katıldı.

