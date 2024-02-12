Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da menfezdeki su birikintisinde mahsur kalan binlerce yavru balık kurtarıldı

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle Kovancılar ilçesindeki eski demir yolu hattındaki menfezde su birikintisinde mahsur kalan ve oksijen yetersizliğinden ölme riski bulunan binlerce sazan yavrusu, ekiplerin yaklaşık 7 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da menfezdeki su birikintisinde mahsur kalan binlerce yavru balık kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle Kovancılar ilçesindeki eski demir yolu hattındaki menfezde su birikintisinde mahsur kalan ve oksijen yetersizliğinden ölme riski bulunan binlerce sazan yavrusu, ekiplerin yaklaşık 7 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

        Bölgede balıkçılık yapan Örencik Su Ürünleri Kooperatifi Denetim Kurulu üyesi Fadlı Kaynak, ilçenin Muratbağı köyü mevkisinde, baraj gölünde suların çekilmesiyle eski demir yolu hattındaki menfezde oluşan su birikintisinde binlerce yavru sazanın mahsur kaldığını fark etti.

        Kaynak'ın durumu bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, binlerce sazan yavrusunu kurtarmak için Kovancılar Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle çalışma başlattı.

        - Çamurlu arazide saatler süren çalışma

        Çamurlu arazide yaklaşık 7 saat süren çalışma ile tankerlerle basınçlı su verilerek yavru balıkların menfezin diğer ucundan çıkması ve açılan kanal vasıtasıyla 50 metre uzaklıktaki Keban Baraj Gölü'ne ulaşması sağlandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Cevat Yılmaz, AA muhabirine, su birikintisinde mahsur kalan balıkları önce ağ kepçe ile kurtarmak istediklerini ancak balıkların korkarak menfezin altına saklandığını söyledi.

        Bunun üzerine balıkları kurtarmak için menfeze basınçlı su vermeye karar verdiklerini ifade eden Yılmaz, Kovancılar Belediyesince bölgeye 3 tankerle su gönderildiğini belirtti.

        Yılmaz, "Tazyikli suyu menfezin kara tarafından basarak yoğun bir su akışıyla balıkların menfezin altından diğer tarafa çıkmalarını sağladık. Basınçlı su ve açtığımız kanal vasıtasıyla yaklaşık 50 bin civarındaki sazan balığımızın menfezin bir ucundan 50 metre uzaklıktaki Keban Baraj Gölü'ne ulaşmasını sağladık. Yavru balıkların kurtarılmasında gayret gösteren, zorlu koşullarda çalışan arkadaşlarımıza ve desteklerinden dolayı Kovancılar Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum." dedi.

        - "Yavru balıkları kurtarmayı başardık"

        Örencik Su Ürünleri Kooperatifi Denetim Kurulu üyesi Fadlı Kaynak ise bölgeden geçerken çok sayıdaki sazan yavrusunun su birikintisinin küçüklüğü nedeniyle oksijen yetersizliği çektiğini, ölüm riski ile karşı karşıya kaldığını gördüğünü belirtti.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden yardım istediğini, bölgeye gelen ekiplerle balıkları kurtarmak için çalışma yürüttüklerini dile getiren Kaynak, "Burada 7 saat çalıştık, mücadele verdik. Su getiren tanker burada çamura saplandı. Balıkları kurtarmak için çok zorluk çektik. Sonuçta yavru balıkları kurtarmayı başardık. Bunun için çok mutluyum. Belediye Başkanı'na, destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Çığ faciasından acı haber! Kepçe operatörü yaşamını yitirdi
        Çığ faciasından acı haber! Kepçe operatörü yaşamını yitirdi
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        İşsizlikte düşüş
        İşsizlikte düşüş
        Savunmanın teminatı!
        Savunmanın teminatı!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Çocuk koğuşundaki istismarda 2 sıcak gelişme!
        Çocuk koğuşundaki istismarda 2 sıcak gelişme!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        Barıştılar
        Barıştılar

        Benzer Haberler

        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
        AK Parti'nin Elazığ ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        AK Parti'nin Elazığ ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        Elazığ'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        'Kafes-37' operasyonunda 20 tutuklama
        'Kafes-37' operasyonunda 20 tutuklama
        Elazığ'da Kafes-37 operasyonunda yakalanan 35 zanlıdan 20'si tutuklandı
        Elazığ'da Kafes-37 operasyonunda yakalanan 35 zanlıdan 20'si tutuklandı