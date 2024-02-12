Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ağır hasarlı evin yıkımı sırasında yaralandı, yaşam mücadelesini 6 ay sonra kaybetti

        ELAZIĞ´ın Kovancılar ilçesinde, ağır hasarlı 2 katlı bir evin yıkımı sırasında çöken balkonun altında kalarak yaralanan Ömer Bilici (25), tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:53 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağır hasarlı evin yıkımı sırasında yaralandı, yaşam mücadelesini 6 ay sonra kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ´ın Kovancılar ilçesinde, ağır hasarlı 2 katlı bir evin yıkımı sırasında çöken balkonun altında kalarak yaralanan Ömer Bilici (25), tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra hayatını kaybetti.

        Olay, geçen 22 Ağustos´ta, Kovancılar ilçesine bağlı Saraybahçe köyünde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerde ağır hasar görerek tahliye edilen 2 katlı evin, yıkımına başlandı. Evden kapı ve pencere gibi malzemeleri sökmek isteyen işçiler Hüsamettin Karatapan ve Ömer Bilici, çöken balkonun altında kaldı, bir işçi ise kaçarak kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerden Hüsamettin Karatapan tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralanan Ömer Bilici de tedavisinin devamı için Fırat Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi. Bilici, yoğun bakım ünitesinde süren 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Bilici, ilçeye bağlı Yazıbaşı köyündeki aile kabristanında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Cansu Bektaş'tan altın madalya
        Cansu Bektaş'tan altın madalya
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!

        Benzer Haberler

        Elazığ´da 4 iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli tutuklandı
        Elazığ´da 4 iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da asayiş operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
        Elazığ'da asayiş operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
        Elazığ'da menfezdeki su birikintisinde mahsur kalan binlerce yavru balık ku...
        Elazığ'da menfezdeki su birikintisinde mahsur kalan binlerce yavru balık ku...
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı