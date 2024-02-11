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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:36 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:45
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Şüphelilerin, ikametlerine yakın bir bölgede bulunan dere yatağı çevresinde, kulübe ve bir barakada uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        Bölgede yapılan aramada, 7 parça halinde 168,43 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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