Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şüphelilerin, ikametlerine yakın bir bölgede bulunan dere yatağı çevresinde, kulübe ve bir barakada uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

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