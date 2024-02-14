Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Elazığ-Malatya kara yolunun Gözeli Kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücüye, ambulansta müdahale edildi.
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