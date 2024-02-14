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        Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 21:55 Güncelleme: 14.02.2024 - 21:58
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        Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Elazığ-Malatya kara yolunun Gözeli Kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücüye, ambulansta müdahale edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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