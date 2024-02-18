Elazığ'da İsrail protestosu ELAZIĞ'da düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Elazığ'da El Aksa Platformu tarafından sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği 'Yeter artık bitsin bu soykırım' temasıyla düzenlenen 'Büyük Gazze Yürüyüşü' için binlerce kişi, İzzetpaşa Camii'nde ikindi namazının ardından toplandı. Kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile tekbir getirip, 'Hamas'a selam direnişe devam', 'Katil İsrail Filistin'den defol' sloganları eşliğinde Gazi Caddesi'nden yürüyüşe geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Gazze'de ve Doğu Türkistan'da ölenler için dua edildi. Basın açıklamasının ardından program sona erdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 19:12 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:12 facebook

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