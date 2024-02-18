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        Elazığ'da İsrail protestosu

        ELAZIĞ'da düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Elazığ'da El Aksa Platformu tarafından sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği 'Yeter artık bitsin bu soykırım' temasıyla düzenlenen 'Büyük Gazze Yürüyüşü' için binlerce kişi, İzzetpaşa Camii'nde ikindi namazının ardından toplandı. Kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile tekbir getirip, 'Hamas'a selam direnişe devam', 'Katil İsrail Filistin'den defol' sloganları eşliğinde Gazi Caddesi'nden yürüyüşe geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Gazze'de ve Doğu Türkistan'da ölenler için dua edildi. Basın açıklamasının ardından program sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 19:12 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:12
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        Elazığ'da İsrail protestosu
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        ELAZIĞ’da düzenlenen yürüyüşle İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. Elazığ’da El Aksa Platformu tarafından sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği ‘Yeter artık bitsin bu soykırım’ temasıyla düzenlenen ‘Büyük Gazze Yürüyüşü’ için binlerce kişi, İzzetpaşa Camii’nde ikindi namazının ardından toplandı. Kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile tekbir getirip, ‘Hamas’a selam direnişe devam’, ‘Katil İsrail Filistin’den defol’ sloganları eşliğinde Gazi Caddesi’nden yürüyüşe geçti. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşte Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Gazze’de ve Doğu Türkistan’da ölenler için dua edildi. Basın açıklamasının ardından program sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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