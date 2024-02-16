Elazığ'da ağaçlara çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

ELAZIĞ'da, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. O.A. yönetimindeki 01 ARF 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaçlara çarpıp takla attı. Sürücü ile yanındaki M.G., ters dönen otomobilde sıkışırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü O.A. ve M.G., ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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