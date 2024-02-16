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        Elazığ'da ağaçlara çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

        ELAZIĞ'da, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. O.A. yönetimindeki 01 ARF 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaçlara çarpıp takla attı. Sürücü ile yanındaki M.G., ters dönen otomobilde sıkışırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü O.A. ve M.G., ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 23:02 Güncelleme: 16.02.2024 - 23:02
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        Elazığ'da ağaçlara çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
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        ELAZIĞ'da, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. O.A. yönetimindeki 01 ARF 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaçlara çarpıp takla attı. Sürücü ile yanındaki M.G., ters dönen otomobilde sıkışırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü O.A. ve M.G., ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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