Bakan Yerlikaya: Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ'da düzenlenen 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, devletin deprem bölgesinde olduğunu ve yıkılan evlerin daha iyisi yapacağını belirterek, "Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz ve hedefimiz 75 bin konutun teslimini yapmak" dedi. Elazığ'a sabah saatlerinde gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yerlikaya, tören öncesi Elazığ Valiliği'ni ardından da esnaf ziyareti yaptı. Yerlikaya daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törene, AK Parti Elazığ milletvekilleri Mahmut Rıdvan Nazırlı ve Ejder Açıkkapı, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, kurum ve kuruluş müdürleri, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. 'ELAZIĞ'DA DEPREMİN YARALARINI SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ SARDIK' Burada konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devletin sadece ve sadece ekiplerle, araçlarla değil, bütün kalbiyle, gönlüyle ve aklıyla deprem bölgesinde olduğunu hatırlattı. Yerlikaya, "Burada olmaya da devam edecek. Dedik ki; sizlere yıkılan evlerinizin daha iyisini, güzelini ve güvenlisini yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz. Bundan 4 yıl önce Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde canları yitirdik. O zor ve çetin günlerde milletin yüreği Elazığ için attı. Ülkenin dört bir yanından insanlar Elazığ'a akın etti. Elazığ'da depremin yaralarını söz verdiğimiz gibi sardık. Evet binalarımız yıkıldı, lakin umudumuz yıkılmadı. 6 Şubat sabahı ise ülke ve millet olarak 11 ilimizde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan asrın felaketini yaşadık. Binlerce vatandaşımız sevdiklerine son kez sarılmıştı. Kelimeleri boğazımızda düğümlenmişti. O gece acıya ve hüzne uyanacağımız en uzun gecemizdi. Giden canlarımızı bir daha geri getirebilmek mümkün değil. Kaybettiğimiz canlarımızı unutabilmemiz de mümkün değil. Ama el birliğiyle yaralarımızı sarabilirdik, umutlarımızı yine yeşertebilirdik. Hamdolsun öyle de oldu. 6 Şubat depremlerinden Elazığlı kardeşlerimiz de etkilendi. Elazığ'da 6 Şubat'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetti." Diye konuştu. 'DÜNYANIN EN BÜYÜK KONUT SEFERBERLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ' Elazığ'da diğer illere nazaran depremin yıkıcı etkisinin daha az olduğunu ifade eden Yerlikaya, 2020'de yaşanan Sivrice depremi sonrası şehrin yenilenmesi, binaların dirençli hale getirilmesinin can kayıplarının azalmasını ve daha az binanın hasar almasını sağladığını belirtti. Yerlikaya, "Elazığ, depremin ilk anlarından itibaren başta Malatya olmak üzere deprem felaketinin yaşandığı illerin yardımına koştu. Devletimiz sadece ve sadece ekiplerle, araçlarla değil, bütün kalbiyle, gönlüyle ve aklıyla deprem bölgesindeydi. Burada olmaya da devam edecek. Dedik ki; sizlere yıkılan evlerinizin daha iyisini, güzelini ve güvenlisini yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ardından bu sayıyı 389 bine son hak sahibi anahtarını teslim alıncaya kadar bu hizmeti Allah'ın izniyle tamamlayacağız." Şeklinde konuştu. 'ELAZIĞ'DA 15 BİN 326 HAK SAHİBİ BULUNUYOR' Elazığ'da 13 bin 421 konut, 706 iş yeri ve 1199 ahır olmak üzere toplam 15 bin 326 hak sahibinin bulunduğuna dikkat çeken Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü; "İl ve ilçe merkezlerinde olmak üzere toplam 2 bin 255 konutun kuralarını çekip, hak sahiplerine anahtarlarını vereceğiz. Yaklaşık 2 bin konutun yapımının da olanca hızıyla devam ediyor. Depremin yıktığı şehirleri bir an önce ayağa kaldırmanın, yeniden eski canlılığına kavuşturmanın gayretindeyiz. Elazığ'ı eskisinden çok daha güzel ve güvenli bir şekilde tekrar imar ve ihya edeceğimize yürekten inanıyoruz. Bu duygularla, 6 Şubat depremlerinde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kuralarını çekerek, anahtarlarını teslim edeceğimiz yeni yuvaların hayırlı olmasını diliyorum. Depremin ilk anından itibaren asrın birlikteliğine ve dayanışmasına liderlik ederek, bizleri onurlandıran, yüreğimize su serpen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Konutlarımızın yapımında büyük emek sarf eden Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve Bakanlığımızın kıymetli çalışanlarına, kabinedeki tüm Bakanlarımıza ve AFAD'ımıza teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi, şehrimizi ve tüm insanlığı afetlerden korusun." Konuşmaların ardından Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ile kura sonucu konut sahibi olan ilk ailelere anahtarlarını teslim etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 18:17 Güncelleme: 17.02.2024 - 18:17 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL