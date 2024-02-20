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        Baskil'de deneme sınavı yapıldı

        Baskil ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan ortaokul ve lise öğrenciler için deneme sınavı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:14 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:38
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        Baskil'de deneme sınavı yapıldı
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        Baskil ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan ortaokul ve lise öğrenciler için deneme sınavı düzenlendi.

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik deneme sınavlarının devam ettiğini, öğrencileri gerçek sınavlara hazırlayan provalar niteliğindeki deneme sınavı serisinin üçüncüsünü gerçekleştirildiklerini söyledi.

        Öğrencilerin bilgi, beceri ve zaman kullanımını ölçmeyi sağlayan en önemli fırsat olan ortak deneme sınavları yaptıklarını kaydeden Kundakçı, "Yatırımların en büyüğü eğitime yapılandır. Ayrıca öğrencilerimize kırtasiye ve kaynak desteklerimiz de aralıksız devam ediyor. Emeği geçen öğretmenlerimize ve görevlilere teşekkür ederim." dedi.

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