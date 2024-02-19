Adıyaman'da kazada ölen polis memuru için tören (2)

ELAZIĞ’DATOPRAĞA VERİLDİ Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden polis memuru Furkan Erkuş’un (25) cenazesi, defnedilmek üzere Elazığ’a getirildi. Erkuş için, merkezde Sürsürü Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Erkuş’un mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Erkuş’un cenazesi Baskil ilçesi Karaali köyünde toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.