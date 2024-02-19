Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Adıyaman'da kazada ölen polis memuru için tören (2)

        ELAZIĞ'DATOPRAĞA VERİLDİ Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden polis memuru Furkan Erkuş'un (25) cenazesi, defnedilmek üzere Elazığ'a getirildi. Erkuş için, merkezde Sürsürü Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Erkuş'un mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Erkuş'un cenazesi Baskil ilçesi Karaali köyünde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 23:45 Güncelleme: 19.02.2024 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da kazada ölen polis memuru için tören (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ’DATOPRAĞA VERİLDİ Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden polis memuru Furkan Erkuş’un (25) cenazesi, defnedilmek üzere Elazığ’a getirildi. Erkuş için, merkezde Sürsürü Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Erkuş’un mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Erkuş’un cenazesi Baskil ilçesi Karaali köyünde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Göçükteki arama faaliyetleri durduruldu
        Göçükteki arama faaliyetleri durduruldu
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        Golcülerin gecesi!
        Golcülerin gecesi!
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        "Galibiyet güzel ama..."
        "Galibiyet güzel ama..."
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik

        Benzer Haberler

        Bakan Işıkhan, Elazığ'da iş insanlarıyla bir araya geldi:
        Bakan Işıkhan, Elazığ'da iş insanlarıyla bir araya geldi:
        Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve kalkınmanın yüzyılı yapacağız
        Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve kalkınmanın yüzyılı yapacağız
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
        Elazığ'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
        Elazığ'da İsrail protestosu
        Elazığ'da İsrail protestosu