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        Elazığ'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

        Elazığ'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:35 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:42
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        Elazığ'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlının üzerinde ve adresinde yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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