Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bunun üzerine şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kilogram skunk, 2 ruhsatsız tabanca ile yasa dışı faaliyetlerde kullanılan malzeme ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan istihbari çalışmalarda M.E.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

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