Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan istihbari çalışmalarda M.E.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kilogram skunk, 2 ruhsatsız tabanca ile yasa dışı faaliyetlerde kullanılan malzeme ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği! Hangi lezzetler listede?
        İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği! Hangi lezzetler listede?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Avrupa Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine inanmıyor
        Avrupa Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine inanmıyor
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
        Elazığ'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
        Elazığ'da misafir edilen 218 Ahıska Türkü aile kalıcı iskanları için Ahlat'...
        Elazığ'da misafir edilen 218 Ahıska Türkü aile kalıcı iskanları için Ahlat'...
        Baskil'de deneme sınavı yapıldı
        Baskil'de deneme sınavı yapıldı
        Elazığlı kadın, eşi ve iki oğluyla balıkçı dükkanı işletiyor
        Elazığlı kadın, eşi ve iki oğluyla balıkçı dükkanı işletiyor
        Adıyaman'da kazada ölen polis memuru için tören (2)
        Adıyaman'da kazada ölen polis memuru için tören (2)
        Bakan Işıkhan, Elazığ'da iş insanlarıyla bir araya geldi:
        Bakan Işıkhan, Elazığ'da iş insanlarıyla bir araya geldi: