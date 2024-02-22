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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:23 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:58
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile fişek, 65,25 gram skunk, 16,70 gram esrar, 7,5 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan 6'sı "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan haklarında işlem yapılarak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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