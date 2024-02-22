Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile fişek, 65,25 gram skunk, 16,70 gram esrar, 7,5 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

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