Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Ş.E'nin kaçak tütün bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 45 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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