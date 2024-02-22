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        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:09
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        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Ş.E'nin kaçak tütün bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Takibe alınan şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 45 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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