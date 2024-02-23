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        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı

        Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:16 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:36
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        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik 19-22 Şubat'ta çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında 22 yıl 8 ay ile 3 yıl arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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