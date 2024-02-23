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        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı

        Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:53
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        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
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        Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Şehit Oktay Bulun Anadolu Lisesi ve Harput Anadolu Lisesi çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile denetim yapıldı.

        Denetimlerde okulla ilişkisi olmayan şüpheli sürücü ve yayalar GBT kontrolünden geçirildi, servis araçları kontrol edildi.

        Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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        Galeri

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