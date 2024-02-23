Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.
Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Şehit Oktay Bulun Anadolu Lisesi ve Harput Anadolu Lisesi çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile denetim yapıldı.
Denetimlerde okulla ilişkisi olmayan şüpheli sürücü ve yayalar GBT kontrolünden geçirildi, servis araçları kontrol edildi.
Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.
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