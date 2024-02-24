Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Baskil Kaymakamı Kundakçı ve Belediye Başkanı Akmurat'tan Berat Kandili mesajı

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:55 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baskil Kaymakamı Kundakçı ve Belediye Başkanı Akmurat'tan Berat Kandili mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kundakçı, mesajında, Berat Kandili'ne ulaşmış olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

        Berat Gecesi'nin, bilerek ya da bilmeden işlenen hata ve günahlardan tövbe edip kirlerden arınma ve Allah'ın rahmeti ile mağfiretine ulaşma adına Müslümanlar açısından bir fırsat kapısı olduğunu belirten Kundakçı, "Berat Kandili'nin ülkemizin ve İslam aleminin birlik, dirlik ve selametine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.

        Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ise Berat Kandilinin tüm insanlığa hayırlar getirmesinin temenni etti.

        Günahlardan beraat etmek niyetiyle bu gece dua edeceklerini kaydeden Akmurat, "Daha iyi bir dünya için ve insanlığın kurtuluşu için Rabbimize dua edeceğiz. Başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı

        Benzer Haberler

        Elazığ'da asayiş uygulamasında 6 kişi yakalandı
        Elazığ'da asayiş uygulamasında 6 kişi yakalandı
        Elazığ'da dilencilere yönelik denetim yapıldı
        Elazığ'da dilencilere yönelik denetim yapıldı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı
        Öğrencilerden vatan nöbetindeki Mehmetçik'e mektup var
        Öğrencilerden vatan nöbetindeki Mehmetçik'e mektup var
        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı