Elazığ'da asayiş uygulamasında 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanması ve suça konu unsurların tespiti amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yapılan uygulamada, tespit edilen 6 şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 54 fişek, 36 gram esrar, 47 sentetik ecza ve 2 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.