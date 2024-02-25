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        Elazığ'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 150 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 15:29 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:26
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        Elazığ'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 150 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün satışı ihbarı üzerine Ş.G'nin iş yerine operasyon düzenledi.

        Narkotik köpeğin desteğiyle iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 150 kilogram kıyılmış tütün ile bir miktar boş makaron ve sigara malzemesi geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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