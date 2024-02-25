Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da AK Parti'ye katılanlara rozetleri takıldı

        Elazığ'da AK Parti'ye katılan yeni üyelere rozetleri törenle takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 17:49 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da AK Parti'ye katılanlara rozetleri takıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da AK Parti'ye katılan yeni üyelere rozetleri törenle takıldı.

        Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, aralarında İYİ Parti'den istifa edenlerin de olduğu yeni üyelere AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve diğer teşkilat başkanları tarafından rozetleri takıldı.

        Yıldırım, gazetecilere, AK Parti'ye yeni katılanlara teşekkür ettiğini belirterek, partiye katılımların hayırlı olmasını diledi.

        AK Parti ailesinin her geçen gün daha da büyüdüğünü ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Bu katılımlar bizi hem sayısal hem de manevi anlamda güçlendiriyor, büyütüyor. Dolayısıyla burada bir başka gerçeğimiz ortaya çıkıyor. Ülkede siyaset yapan, 21 yıldır başarı hikayelerini arka arkaya yazan bir siyasi iktidara yeni yeni katılımların da bir başka anlamlı olduğunu da görmemiz gerekiyor. Hakikaten bir dünya lideriyle yol yürüyoruz, bu yol yürümenin karşılığı olarak her geçen gün daha da büyüyerek, yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de katılımların olacağını düşünüyorum."

        AK Parti'ye katılan eski İYİ Parti İl Başkanı Mevlüt Or, AK Parti çatısı altında şehre hizmet etmeye geldiklerini belirtti.

        Or, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü, devletimizin bekası için mücadele eden dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlu davasına hizmette bundan sonra bir nefer olmak için bu saflara katıldık." dedi.

        AK Parti'ye katılan eski İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Kahvecioğlu da bu katılımın hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Baskil Kaymakamı Kundakçı köy ve mezralardaki hastaları ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Kundakçı köy ve mezralardaki hastaları ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Kundakçı ve Belediye Başkanı Akmurat'tan Berat Kandili mes...
        Baskil Kaymakamı Kundakçı ve Belediye Başkanı Akmurat'tan Berat Kandili mes...
        Elazığ'da asayiş uygulamasında 6 kişi yakalandı
        Elazığ'da asayiş uygulamasında 6 kişi yakalandı
        Elazığ'da dilencilere yönelik denetim yapıldı
        Elazığ'da dilencilere yönelik denetim yapıldı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı