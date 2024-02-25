Elazığ'da AK Parti'ye katılanlara rozetleri takıldı

Elazığ'da AK Parti'ye katılan yeni üyelere rozetleri törenle takıldı.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, aralarında İYİ Parti'den istifa edenlerin de olduğu yeni üyelere AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve diğer teşkilat başkanları tarafından rozetleri takıldı.

Yıldırım, gazetecilere, AK Parti'ye yeni katılanlara teşekkür ettiğini belirterek, partiye katılımların hayırlı olmasını diledi.

AK Parti ailesinin her geçen gün daha da büyüdüğünü ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu katılımlar bizi hem sayısal hem de manevi anlamda güçlendiriyor, büyütüyor. Dolayısıyla burada bir başka gerçeğimiz ortaya çıkıyor. Ülkede siyaset yapan, 21 yıldır başarı hikayelerini arka arkaya yazan bir siyasi iktidara yeni yeni katılımların da bir başka anlamlı olduğunu da görmemiz gerekiyor. Hakikaten bir dünya lideriyle yol yürüyoruz, bu yol yürümenin karşılığı olarak her geçen gün daha da büyüyerek, yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de katılımların olacağını düşünüyorum."

AK Parti'ye katılan eski İYİ Parti İl Başkanı Mevlüt Or, AK Parti çatısı altında şehre hizmet etmeye geldiklerini belirtti.

Or, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü, devletimizin bekası için mücadele eden dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlu davasına hizmette bundan sonra bir nefer olmak için bu saflara katıldık." dedi.

AK Parti'ye katılan eski İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Kahvecioğlu da bu katılımın hayırlı olmasını diledi.