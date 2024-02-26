Elazığ'da rüzgarın etkisiyle baraj gölünde sürüklenen teknedeki 2 balıkçı kurtarıldı
Elazığ'da rüzgarın etkisiyle Keban Baraj Gölü'nde sürüklenen teknede mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı.
Elazığ'da rüzgarın etkisiyle Keban Baraj Gölü'nde sürüklenen teknede mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı.
Yurtbaşı Beldesi eski Bingöl yolu mevkisinde balık avına çıkan Mehmet Ali Turgut ile Çetin Eder'in bulunduğu tekne, kuvvetli rüzgarın etkisiyle baraj gölünde sürüklendi.
Dalgalar nedeniyle kıyıya yanaşamayan ve alabora tehlikesi yaşayan balıkçılar, jandarmadan yardım istedi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonucu balıkçılar, AFAD'a ait kurtarma botu ile tekneden alınarak kıyıya çıkarıldı.
Soğuk hava ve rüzgardan etkilenen balıkçılara sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
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