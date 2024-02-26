Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçi de kurtarıldı (4)

        'ÇOKPERİŞAN OLDUK'Maden ocağının sahibi Bedri Aydın'ın oğlu Zülfü Aydın'ın olduğu yaralı işçilerin hastanelerde tedavisi devam ediyor. Vali Ömer Toraman, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı. Vali Toraman daha sonra yaralıların yakınlarıyla görüştü, sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Yaralılardan olan ve aynı zamanda maden ocağının sahibi Bedri Aydın'ın da oğlu olan Zülfü Aydın'ın annesi Hatice Aydın, "Bugün bu olayı duyduk, çok perişan olduk. Elhamdülillah 4'ünü de kurtardık. Çok mutluyuz. Allah hepsinden razı osun. Vali beyden de, belediye başkanımızdan da, Allah hepsinden razı olsun. Gelip gördüler bizi, daha memnun olduk. Hepsi de iyiler. Hepsinden haber aldık. Çok mutluyuz" dedi.'TEDBİR AMAÇLI TUTUYORLAR'Aydın ailesinin yakını olan Bekir Kılıç ise, doktorların kendilerine yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını söylediğini belirterek, "Zülfü Aydın, gelinimin ağabeyi. 4 işçimizin hiç birinin hayati tehlikesi yok. Ufak tefek yaralar, sıyrıklarla kurtuldular. Bu iş kazasının böyle rahat atlatılmasına, daha doğrusu ölümsüz atlatılmasına sevindik. Sordum bizzat; iş yerinde gerekli tedbirler tamamen alınmış bir haldeymiş. Dolayısıyla kaza da hafif atlatılmış oldu. Rabbime şükür. Tabii devlet de gerekli müdahalelerde bulundu. Bütün ekipleri gelip kurtarma çalışmalarına katıldılar. Ben böyle sonuçlanmasından memnunum. Tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Şehir hastanemizde 3 yaralımız var. 3'ünün de durumu iyi. Araştırma hastanemizde de bir yaralımız var. Onun da durumu iyi. Şimdi doktorlar da buradaydı. 'Biz sadece tedbir amaçlı olarak tutuyoruz' dediler. Buradaki 3 hastamız da tedbir amaçlı buradalar. Diğer hastamızdan da haber aldık. Onun da sadece ayaklarında biraz ağrı varmış. O da kırık olduğu ifade edilmedi. Yani 4 hastanın da durumu iyi. Doğrusunu isterseniz Erzincan'daki maden olayından sonra bu olaya basın da, devlet de yoğunlaştı. Yoksa bu hadise başka bir zaman cereyan etmiş olsaydı, bu derece yoğunlaşılmazdı, bu derece dikkat edilmezdi. Dikkate değer bir hadise olarak değerlendirilmezdi" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 19:38 Güncelleme: 26.02.2024 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçi de kurtarıldı (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ‘ÇOKPERİŞAN OLDUK’Maden ocağının sahibi Bedri Aydın’ın oğlu Zülfü Aydın’ın olduğu yaralı işçilerin hastanelerde tedavisi devam ediyor. Vali Ömer Toraman, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı. Vali Toraman daha sonra yaralıların yakınlarıyla görüştü, sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Yaralılardan olan ve aynı zamanda maden ocağının sahibi Bedri Aydın’ın da oğlu olan Zülfü Aydın’ın annesi Hatice Aydın, “Bugün bu olayı duyduk, çok perişan olduk. Elhamdülillah 4’ünü de kurtardık. Çok mutluyuz. Allah hepsinden razı osun. Vali beyden de, belediye başkanımızdan da, Allah hepsinden razı olsun. Gelip gördüler bizi, daha memnun olduk. Hepsi de iyiler. Hepsinden haber aldık. Çok mutluyuz” dedi.‘TEDBİR AMAÇLI TUTUYORLAR’Aydın ailesinin yakını olan Bekir Kılıç ise, doktorların kendilerine yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını söylediğini belirterek, “Zülfü Aydın, gelinimin ağabeyi. 4 işçimizin hiç birinin hayati tehlikesi yok. Ufak tefek yaralar, sıyrıklarla kurtuldular. Bu iş kazasının böyle rahat atlatılmasına, daha doğrusu ölümsüz atlatılmasına sevindik. Sordum bizzat; iş yerinde gerekli tedbirler tamamen alınmış bir haldeymiş. Dolayısıyla kaza da hafif atlatılmış oldu. Rabbime şükür. Tabii devlet de gerekli müdahalelerde bulundu. Bütün ekipleri gelip kurtarma çalışmalarına katıldılar. Ben böyle sonuçlanmasından memnunum. Tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Şehir hastanemizde 3 yaralımız var. 3’ünün de durumu iyi. Araştırma hastanemizde de bir yaralımız var. Onun da durumu iyi. Şimdi doktorlar da buradaydı. ‘Biz sadece tedbir amaçlı olarak tutuyoruz’ dediler. Buradaki 3 hastamız da tedbir amaçlı buradalar. Diğer hastamızdan da haber aldık. Onun da sadece ayaklarında biraz ağrı varmış. O da kırık olduğu ifade edilmedi. Yani 4 hastanın da durumu iyi. Doğrusunu isterseniz Erzincan’daki maden olayından sonra bu olaya basın da, devlet de yoğunlaştı. Yoksa bu hadise başka bir zaman cereyan etmiş olsaydı, bu derece yoğunlaşılmazdı, bu derece dikkat edilmezdi. Dikkate değer bir hadise olarak değerlendirilmezdi” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
        Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Sosyal medya savaşları!
        Sosyal medya savaşları!
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ağabeyini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Ağabeyini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        "Kedi tırmalaması görme kaybına yol açabilir"
        "Kedi tırmalaması görme kaybına yol açabilir"
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı

        Benzer Haberler

        Elazığ Valisi Toraman, maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan işçileri...
        Elazığ Valisi Toraman, maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan işçileri...
        GÜNCELLEME 5 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME 5 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçi de kurtarıldı (3)
        Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçi de kurtarıldı (3)
        GÜNCELLEME 4 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME 4 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME 3 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME 3 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçiden 3'ü kurtarıldı (2)
        Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçiden 3'ü kurtarıldı (2)