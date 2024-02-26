Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçi de kurtarıldı (4) 'ÇOKPERİŞAN OLDUK'Maden ocağının sahibi Bedri Aydın'ın oğlu Zülfü Aydın'ın olduğu yaralı işçilerin hastanelerde tedavisi devam ediyor. Vali Ömer Toraman, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı. Vali Toraman daha sonra yaralıların yakınlarıyla görüştü, sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Yaralılardan olan ve aynı zamanda maden ocağının sahibi Bedri Aydın'ın da oğlu olan Zülfü Aydın'ın annesi Hatice Aydın, "Bugün bu olayı duyduk, çok perişan olduk. Elhamdülillah 4'ünü de kurtardık. Çok mutluyuz. Allah hepsinden razı osun. Vali beyden de, belediye başkanımızdan da, Allah hepsinden razı olsun. Gelip gördüler bizi, daha memnun olduk. Hepsi de iyiler. Hepsinden haber aldık. Çok mutluyuz" dedi.'TEDBİR AMAÇLI TUTUYORLAR'Aydın ailesinin yakını olan Bekir Kılıç ise, doktorların kendilerine yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını söylediğini belirterek, "Zülfü Aydın, gelinimin ağabeyi. 4 işçimizin hiç birinin hayati tehlikesi yok. Ufak tefek yaralar, sıyrıklarla kurtuldular. Bu iş kazasının böyle rahat atlatılmasına, daha doğrusu ölümsüz atlatılmasına sevindik. Sordum bizzat; iş yerinde gerekli tedbirler tamamen alınmış bir haldeymiş. Dolayısıyla kaza da hafif atlatılmış oldu. Rabbime şükür. Tabii devlet de gerekli müdahalelerde bulundu. Bütün ekipleri gelip kurtarma çalışmalarına katıldılar. Ben böyle sonuçlanmasından memnunum. Tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Şehir hastanemizde 3 yaralımız var. 3'ünün de durumu iyi. Araştırma hastanemizde de bir yaralımız var. Onun da durumu iyi. Şimdi doktorlar da buradaydı. 'Biz sadece tedbir amaçlı olarak tutuyoruz' dediler. Buradaki 3 hastamız da tedbir amaçlı buradalar. Diğer hastamızdan da haber aldık. Onun da sadece ayaklarında biraz ağrı varmış. O da kırık olduğu ifade edilmedi. Yani 4 hastanın da durumu iyi. Doğrusunu isterseniz Erzincan'daki maden olayından sonra bu olaya basın da, devlet de yoğunlaştı. Yoksa bu hadise başka bir zaman cereyan etmiş olsaydı, bu derece yoğunlaşılmazdı, bu derece dikkat edilmezdi. Dikkate değer bir hadise olarak değerlendirilmezdi" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 19:38 Güncelleme: 26.02.2024 - 19:40 facebook

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