Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ortaokulda öğrenci tartıştığı arkadaşını bıçakladı

        ELAZIĞ'daY.A. (14), okulda tartıştığı arkadaşı M.P.K.'yi (14) bıçakla yaraladı.Olay, öğle saatlerinde Kırklar Mahallesi'ndeki Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Y.A., tartıştığı arkadaşı M.P.K.'yi bıçakla yaraladı. İhbarla okula ekipler gönderildi. M.P.K. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Y.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:23 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortaokulda öğrenci tartıştığı arkadaşını bıçakladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ'daY.A. (14), okulda tartıştığı arkadaşı M.P.K.'yi (14) bıçakla yaraladı.Olay, öğle saatlerinde Kırklar Mahallesi'ndeki Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Y.A., tartıştığı arkadaşı M.P.K.'yi bıçakla yaraladı. İhbarla okula ekipler gönderildi. M.P.K. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Y.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Tartıştığı karısını boğazından bıçakladı!
        Tartıştığı karısını boğazından bıçakladı!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Evlendi
        Evlendi
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da bir öğrenci tartıştığı arkadaşı tarafından okulda bıçakla yaralan...
        Elazığ'da bir öğrenci tartıştığı arkadaşı tarafından okulda bıçakla yaralan...
        Kırk yıllık hatırın yad edildiği müze
        Kırk yıllık hatırın yad edildiği müze
        Elazığ Valisi Toraman, maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan işçileri...
        Elazığ Valisi Toraman, maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan işçileri...
        Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçi de kurtarıldı (4)
        Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçi de kurtarıldı (4)
        GÜNCELLEME 5 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME 5 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçi de kurtarıldı (3)
        Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçi de kurtarıldı (3)