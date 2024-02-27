Ortaokulda öğrenci tartıştığı arkadaşını bıçakladı

ELAZIĞ'daY.A. (14), okulda tartıştığı arkadaşı M.P.K.'yi (14) bıçakla yaraladı.Olay, öğle saatlerinde Kırklar Mahallesi'ndeki Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Y.A., tartıştığı arkadaşı M.P.K.'yi bıçakla yaraladı. İhbarla okula ekipler gönderildi. M.P.K. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Y.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.