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        Elazığ'da asayiş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:33
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        Elazığ'da asayiş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, 26 Şubat'ta Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta meydana gelen "kasten yaralama" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" olayına karışan 6 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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