Elazığ'da asayiş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda, 26 Şubat'ta Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta meydana gelen "kasten yaralama" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" olayına karışan 6 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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