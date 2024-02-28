Elazığ'da asayiş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, 26 Şubat'ta Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta meydana gelen "kasten yaralama" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" olayına karışan 6 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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