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        GÜNCELLEME - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:34 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:34
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Tespit edilen 4 şüphelinin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 20 fişek, tabanca yapımında kullanılan malzemeler, pompalı tüfek, 22 kartuş, 14 bin 434 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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