Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde aralarında husumet bulunan S.Y. ile M.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.A. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan S.Y'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.