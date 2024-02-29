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        Elazığ'da silah, bıçak, tabure ve duba kullanılan kavga kamerada; 6 tutuklama

        ELAZIĞ'da2 grup arasında çıkan, 1 kişinin bıçaklandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı. Tabanca, bıçak, pala, sopa, tabure ve dubanın da kullanıldığı kavga, kameraya yansıdı. Olay, 26 Şubat'ta Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Tabanca, bıçak, pala, sopa, tabure ve dubanın da kullanıldığı kavgada 1 kişi, bıçakla yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 6 şüpheli, olayda kullanılan tabanca ile gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:41 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:45
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        Elazığ'da silah, bıçak, tabure ve duba kullanılan kavga kamerada; 6 tutuklama
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        ELAZIĞ'da2 grup arasında çıkan, 1 kişinin bıçaklandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı. Tabanca, bıçak, pala, sopa, tabure ve dubanın da kullanıldığı kavga, kameraya yansıdı. Olay, 26 Şubat'ta Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Tabanca, bıçak, pala, sopa, tabure ve dubanın da kullanıldığı kavgada 1 kişi, bıçakla yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 6 şüpheli, olayda kullanılan tabanca ile gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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