Elazığ'da silah, bıçak, tabure ve duba kullanılan kavga kamerada; 6 tutuklama ELAZIĞ'da2 grup arasında çıkan, 1 kişinin bıçaklandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı. Tabanca, bıçak, pala, sopa, tabure ve dubanın da kullanıldığı kavga, kameraya yansıdı. Olay, 26 Şubat'ta Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Tabanca, bıçak, pala, sopa, tabure ve dubanın da kullanıldığı kavgada 1 kişi, bıçakla yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 6 şüpheli, olayda kullanılan tabanca ile gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 17:41 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:45 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL