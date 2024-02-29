Polis, husumetlisini vuran şüpheliyi, durdurduğu kuryenin motosikletine binerek yakaladı(2)
'BENİDURDURDU, 'KOŞAN ADAMI TAKİP ET' DEDİ'Elazığ'da husumetlisi M.A.'yı silahla vurarak yaralayıp kaçan S.Y.'yinin yakalanmasına yardımcı olan kurye Musa Aydın (26), çalıştığı lokantadan verilen sipariş için o sırada yolda olduğunu belirterek, 'Seyir halindeyken, 'Dur polis' diye beni durdurdu. Ben de durdum. Polis amiri arkama bindi. Bana, 'ileride koşan adamı takip et' dedi. Adamı takip etmeye başladık. Ara sokaklardan takip ettik. Takip sırasında caddelerin, sokakların ismini amire söylüyordum. 500-600 metre sonra kaçan zanlıyı yakaladı. Olay, böyle gerçekleşti. Başımızdan böyle bir macera geçti. Keşke böyle şeyler olmasa" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
‘BENİDURDURDU, ‘KOŞAN ADAMI TAKİP ET’ DEDİ’Elazığ’da husumetlisi M.A.’yı silahla vurarak yaralayıp kaçan S.Y.’yinin yakalanmasına yardımcı olan kurye Musa Aydın (26), çalıştığı lokantadan verilen sipariş için o sırada yolda olduğunu belirterek, ‘Seyir halindeyken, ‘Dur polis’ diye beni durdurdu. Ben de durdum. Polis amiri arkama bindi. Bana, ‘ileride koşan adamı takip et’ dedi. Adamı takip etmeye başladık. Ara sokaklardan takip ettik. Takip sırasında caddelerin, sokakların ismini amire söylüyordum. 500-600 metre sonra kaçan zanlıyı yakaladı. Olay, böyle gerçekleşti. Başımızdan böyle bir macera geçti. Keşke böyle şeyler olmasa” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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