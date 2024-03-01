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        Elazığ'da kaçak içki ürettiği iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda kaçak içki ürettiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:10
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        Elazığ'da kaçak içki ürettiği iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen operasyonda kaçak içki ürettiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ö'nün kaçak alkol ürettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, 10 ton kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, A.Ö. gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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