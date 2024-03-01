Elazığ'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, tespit edilen 5 otel ve pansiyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin edenlere yönelik ‘Cemre’ operasyonu düzenlendi. İşletme yetkilisi 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

ELAZIĞ’da fuhşa teşvik ve aracılık ile yer temin ettikleri belirlenip gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

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