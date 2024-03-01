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        Kamuyu 4 milyon 200 bin lira zarara uğratan 9 şüpheliye gözaltı (2)

        6TUTUKLAMAElazığ'da polisin düzenlediği operasyonda, kamuyu 4 milyon 200 bin zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:24 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:24
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        Kamuyu 4 milyon 200 bin lira zarara uğratan 9 şüpheliye gözaltı (2)
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        6TUTUKLAMA

        Elazığ’da polisin düzenlediği operasyonda, kamuyu 4 milyon 200 bin zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilerden 6’sı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. FETÖ/PDY üyelerinin ele geçirilen dijital materyal incelemesinde tespiti yapılan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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