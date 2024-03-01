Kamuyu 4 milyon 200 bin lira zarara uğratan 9 şüpheliye gözaltı (2)

Elazığ’da polisin düzenlediği operasyonda, kamuyu 4 milyon 200 bin zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilerden 6’sı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. FETÖ/PDY üyelerinin ele geçirilen dijital materyal incelemesinde tespiti yapılan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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