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        Elazığ'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:02 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:23
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        Elazığ'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        E.D. idaresindeki 06 FL 7386 plakalı tır, Güney Çevre Yolu Hicret Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 DT 657 kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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