Elazığ'da sağlık çalışanları Gazze için yürüdü

Elazığ'da hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Elazığ'da Yeni Cami önünde toplanan hekim, sağlık çalışanı, öğrencilerin bulunduğu grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada katılımcılar adına açıklama yapan Dr. Fatih Ertaş, sağlık çalışanları olarak soykırım ve işgale karşı yürüyüşlerini sürdürdüklerini söyledi.

Gazze'ye giren su vanalarının kapatıldığını ve tarlaların bombalandığını ifade eden Ertaş, şöyle konuştu:

"Gazze'ye açılan tek kapı Refah Kapısı abluka altında, insani yardımlara geçit verilmiyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğü belirtiliyor. İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin ise, soykırıma olan aleni desteği artarak sürüyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz."