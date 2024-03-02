Elazığ'da, 1'i DEAŞ üyesi 15 firari hükümlü tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, 1’i terör örgütü DEAŞ üyesi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü, yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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