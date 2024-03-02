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        Elazığ'da, 1'i DEAŞ üyesi 15 firari hükümlü tutuklandı

        ELAZIĞ'da, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i terör örgütü DEAŞ üyesi 15 firari hükümlü, yakalanıp tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:17 Güncelleme: 02.03.2024 - 13:20
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        Elazığ'da, 1'i DEAŞ üyesi 15 firari hükümlü tutuklandı
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        ELAZIĞ’da, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1’i terör örgütü DEAŞ üyesi 15 firari hükümlü, yakalanıp tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, 1’i terör örgütü DEAŞ üyesi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü, yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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