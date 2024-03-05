Elazığ'da 24 kilo 650 gram eroine 3 tutuklama

ELAZIĞ’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 24 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine ve büyükşehirlere uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda kuryelik yapan T.D.’nin kullandığı kiralık araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 48 parça halinde toplam 24 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda, T.D.’nin uyuşturucuyu temin ettiği ve uyuşturucu sevkiyatından sorumlu olduğu değerlendirilen M.E., H.O. ve M.K. de Van’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Elazığ’a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.