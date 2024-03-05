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        Elazığ'da 93 bin 800 makaron ele geçirildi

        Elazığ'da 93 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:32 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:32
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        Elazığ'da 93 bin 800 makaron ele geçirildi
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        Elazığ'da 93 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamülleri ile ilgili kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 2 şüpheliyi tespit etti.

        Şüphelilerin bağ evi ve iş yerinde yapılan aramada, 61 bin 800 dolu ve 32 bin boş makaron ile 3 tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

        2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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