Elazığ'da 93 bin 800 makaron ele geçirildi

Elazığ'da 93 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamülleri ile ilgili kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 2 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin bağ evi ve iş yerinde yapılan aramada, 61 bin 800 dolu ve 32 bin boş makaron ile 3 tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.