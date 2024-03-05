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        Elazığ'daki fuhuş operasyonunda Mollakendi belediye başkanı da tutuklandı

        ELAZIĞ'da, fuhşa teşvik ve aracılık ile yer temin ettikleri belirlenip gözaltına alınan Mollakendi Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan'ın da aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:45 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:50
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        Elazığ'daki fuhuş operasyonunda Mollakendi belediye başkanı da tutuklandı
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        ELAZIĞ’da, fuhşa teşvik ve aracılık ile yer temin ettikleri belirlenip gözaltına alınan Mollakendi Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan'ın da aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, tespit edilen 5 otel ve pansiyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin edenlere yönelik ‘Cemre’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda işletme yetkililerinin de aralarında olduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüphelilerden Mollakendi Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da aralarında olduğu

        4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Doğan’ın kesin ihraç istemiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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