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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:52 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:32
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Tespit edilen 5 şüphelinin üst, araç ve evlerinde yapılan aramada, toprağa zulalanmış şekilde 60 gram esrar, 42 sentetik ecza ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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