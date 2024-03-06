Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Tespit edilen 5 şüphelinin üst, araç ve evlerinde yapılan aramada, toprağa zulalanmış şekilde 60 gram esrar, 42 sentetik ecza ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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