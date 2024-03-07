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        Elazığ'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:08 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:08
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        Elazığ'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.

        Elazığ-Bingöl kara yolunun Kuruca köyü mevkiinde, A.D'nin kullandığı 34 HOE 247 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 23 FS 760 plakalı odun yüklü kamyon çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü A.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        A.D'nin cenazesi Karakoçan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Kamyon sürücüsü M.A. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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