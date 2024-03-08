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        Keban'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 09:13 Güncelleme: 08.03.2024 - 09:13
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        Keban'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kallar Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılışta, Kebanlı şair Ahmet Demir şiir okudu.

        Daha sonra açılışa katılan AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, eski AK Parti Milletvekili Sermin Balık ve AK Parti İlçe Başkanı Turgay Toprak birer konuşma yaptı.

        Konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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