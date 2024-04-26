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        Elazığ'da tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

        ELAZIĞ'da tefecilik yaptığı tespit edilerek polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:31 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:35
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        Elazığ'da tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
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        ELAZIĞ’da tefecilik yaptığı tespit edilerek polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si, tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik durumu kötü olanlara yüksek faizle borç para verdikleri, ileri tarihli çekleri takasla fiyatını düşürdükleri ve borcunu ödeyemeyenlere ‘pos tefeciliği’ yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda 3 şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senet, 2 pos cihazı, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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