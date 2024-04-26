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        Elazığ'da bir antrenör 4 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

        Elazığ'da 4 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen hentbol antrenörü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 20:58 Güncelleme: 26.04.2024 - 20:58
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        Elazığ'da bir antrenör 4 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
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        Elazığ'da 4 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen hentbol antrenörü tutuklandı.

        Kentteki bir spor kulübündeki 4 kız öğrenci, hentbol antrenörü, bir lisede de öğretmen olarak görev yapan İ.B. hakkında cinsel taciz iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

        Başlatılan soruşturma kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce açığa alınan İ.B, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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