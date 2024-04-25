Baskil'de öğrencilere yönelik deneme sınavı yapıldı
Baskil ilçesinde sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik deneme sınavı yapıldı.
Baskil ilçesinde sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik deneme sınavı yapıldı.
Baskil Kaymakamlığının koordinesinde bütün okullarda LGS, TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrencilere yönelik deneme sınavı gerçekleştirildi.
Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, "İlçe merkezinde ve köylerimizdeki okullarda sınavlara hazırlanan öğrencilerimize yönelik düzenli olarak deneme sınavı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin bilgi, beceri ve zaman kullanımını ölçmeyi sağlayan en önemli fırsat olan ortak deneme sınavları yapıyoruz. Yatırımların en büyüğü eğitime yapılan yatırımdır. Emeği geçen öğretmenlerimize ve görevlilere teşekkür ederim." dedi.
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