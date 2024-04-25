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        Baskil'de öğrencilere yönelik deneme sınavı yapıldı

        Baskil ilçesinde sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik deneme sınavı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:55 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:55
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        Baskil'de öğrencilere yönelik deneme sınavı yapıldı
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        Baskil ilçesinde sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik deneme sınavı yapıldı.

        Baskil Kaymakamlığının koordinesinde bütün okullarda LGS, TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrencilere yönelik deneme sınavı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, "İlçe merkezinde ve köylerimizdeki okullarda sınavlara hazırlanan öğrencilerimize yönelik düzenli olarak deneme sınavı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin bilgi, beceri ve zaman kullanımını ölçmeyi sağlayan en önemli fırsat olan ortak deneme sınavları yapıyoruz. Yatırımların en büyüğü eğitime yapılan yatırımdır. Emeği geçen öğretmenlerimize ve görevlilere teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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